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Во вторник, 14 августа, половина Тулы останется без воды

Во вторник, 14 августа, половина Тулы останется без воды

Это связано с плановыми работами «Тулэнерго» на подстанции, питающей Окский водозабор.

Во вторник, 14 августа, начиная с 8.30, в южной части Центрального, Советского, Привокзального округов Тулы, южнее ул. Гоголевской, а также в поселках Скуратово и Косая Гора будет пониженное давление воды.

Как сообщили в администрации Тулы, это связано с проведением ремонтных работ «Тулэнерго» – будет отключена подстанция 110 кВ «Глебово». Из-за этого обесточат Окский водозабор. Работы продлятся до 8.00 15 августа.

Энергетики проведут неотложные ремонтные работы на силовом трансформаторе и силовом оборудовании. Это необходимо для предотвращений аварийных ситуаций.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Для жителей будет организован подвоз питьевой воды.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:31 −1
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