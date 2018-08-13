После визита к стоматологу в Туле скончалась 19-летняя девушка: обстоятельства трагедии

Виноваты ли в смерти Алены медики или это несчастный случай, выяснят следователи и ведомственные проверки.

9 августа в Туле скончалась 19-летняя Алена Ирвина (имя изменено). Накануне днем она посетила стоматолога в муниципальной больнице Плавска.

Этот визит к стоматологу не был для Алены первым. Она и раньше обращалась к зубным врачам, при необходимости ей делали анестезию, и всё проходило хорошо. Вот и в этот раз девушка, как обычно, записалась на прием к стоматологу в Плавскую ЦРБ им. С. С. Гагарина. Визит был назначен на 8 августа на 15.20. На прием к врачу Алена отправилась вместе с мамой.

Врач после осмотра определил, что больной зуб нужно удалять. Алене сделали анестезию. После нее девушка сразу потеряла сознание – произошла аллергическая реакция на обезболивающий препарат (именно его ей укололи первый раз), что привело к анафилактическому шоку.

Медики попытались привести Алену в чувство нашатырем – не помогло. Укол адреналина тоже результата не дал. Медики обратились за помощью к коллегам из скорой – их станция находится на территории ЦРБ.

По словам родственников Алены, от укола обезболивающего до передачи девушки в руки медиков скорой помощи прошло около 40 минут. Ее в бессознательном состоянии доставили в отделение реанимации, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В реанимации Плавской ЦРБ Алена пробыла всю ночь. Утром 9 августа она пришла в себя, и медики приняли решение транспортировать пациентку в Тулу. В 12 часов девушку погрузили в реанимобиль, она всё еще была в сознании.

Что произошло дальше, родственники не знают. Примерно с двух часов они пытались дозвониться до врачей тульской больницы и узнать о состоянии Алены, но телефон не отвечал. О том, что она скончалась, родным стало известно только в восемь вечера: оказалось, что время для Алены остановилось еще в 14.20.

Родители уже написали заявления в прокуратуру, Росздравнадзор, министерство здравоохранения Тульской области и губернатору региона с просьбой провести проверку действий медиков.

В самой больнице уверяют, что медицинская помощь была оказана в полном объеме в соответствии со стандартами.

– Такой же препарат, как эта девочка, получила масса людей, и всё было нормально. Дело не в самом препарате. Это индивидуальная непереносимость лекарства, от которой никто, к сожалению, не застрахован. До этого у пациентки не было выявлено никаких реакций на препараты. На мой взгляд, это несчастный случай, который нельзя было предугадать. Мы, конечно же, сочувствуем родственникам и приносим свои искренние соболезнования, – сказал главный врач ЦРБ Вячеслав Куликов.

Виноваты ли в смерти Алены медики или это несчастный случай, выяснят следователи и установят ведомственные проверки. СУ СК РФ по Тульской области по данному факту начал доследственную проверку по ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По ее окончании будет принято процессуальное решение.