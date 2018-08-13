новости
новости
Регистрация
Синоптики обещают тулякам жаркую погоду до середины сентября
Фото из архива Myslo.

Синоптики обещают тулякам жаркую погоду до середины сентября

Днем воздух будет прогреваться до +30.

Жителей Центральной России ждет очередная волна тепла, пишет «Российская газета».

Причем жаркая погода сохранится как минимум до середины сентября. Днем столбики термометров поднимутся до 23-30°С, ночью температура воздуха составит +13...+20°С.

По данным Gismeteo.ru

По словам и. о. директора Гидрометцентра Дмитрия Киктева, температура в августе ожидается выше нормы, в сентябре — в пределах нормы или чуть выше.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:05 +5
Другие статьи по темам
Событие
Погодапредварительный прогнозволна тепла
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Во вторник, 14 августа, половина Тулы останется без воды
Во вторник, 14 августа, половина Тулы останется без воды
В ближайшие выходные на берегу Оки пройдет фольклорный фестиваль и турнир по пляжному футболу
В ближайшие выходные на берегу Оки пройдет фольклорный фестиваль и турнир по пляжному футболу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.