Синоптики обещают тулякам жаркую погоду до середины сентября

Фото из архива Myslo.

Днем воздух будет прогреваться до +30.

Жителей Центральной России ждет очередная волна тепла, пишет «Российская газета».

Причем жаркая погода сохранится как минимум до середины сентября. Днем столбики термометров поднимутся до 23-30°С, ночью температура воздуха составит +13...+20°С.

По данным Gismeteo.ru

По словам и. о. директора Гидрометцентра Дмитрия Киктева, температура в августе ожидается выше нормы, в сентябре — в пределах нормы или чуть выше.