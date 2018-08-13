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Тульские налоговики приглашают жителей региона на публичные слушания

Тульские налоговики приглашают жителей региона на публичные слушания

В областном Управлении ФНС России обсудят вопросы формирования прозрачной налоговой среды.

В среду, 15 августа, Управление ФНС России по Тульской области проведет публичные обсуждения по теме «Формирование прозрачной налоговой среды. Обеспечение достоверности сведений, поступающих в ЕГРЮЛ, актуальные проблемы государственной регистрации юридических лиц». Мероприятие состоится в рамках программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

В ходе публичных слушаний будут рассмотрены вопросы, касающиеся достоверности сведений, включённых в Единый государственный реестр юридических лиц и работы сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес».

Участие в мероприятиях примут представители областного правительства и контрольно-надзорных ведомств, торгово-промышленной палаты, общественных организаций. К участию приглашаются сотрудники и руководители коммерческих организаций, индивидуальные предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес.

Публичные слушания состоятся по адресу: ул. Тургеневская, д. 66, конференц-зал, начало в 11.00. Справки и запись по телефону: 35-94-34.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 +2
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