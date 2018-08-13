Тульские налоговики приглашают жителей региона на публичные слушания

В среду, 15 августа, Управление ФНС России по Тульской области проведет публичные обсуждения по теме «Формирование прозрачной налоговой среды. Обеспечение достоверности сведений, поступающих в ЕГРЮЛ, актуальные проблемы государственной регистрации юридических лиц». Мероприятие состоится в рамках программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

В ходе публичных слушаний будут рассмотрены вопросы, касающиеся достоверности сведений, включённых в Единый государственный реестр юридических лиц и работы сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес».

Участие в мероприятиях примут представители областного правительства и контрольно-надзорных ведомств, торгово-промышленной палаты, общественных организаций. К участию приглашаются сотрудники и руководители коммерческих организаций, индивидуальные предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес.