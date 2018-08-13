За выходные в Тульской области задержаны 43 нетрезвых водителя

В рамках рейда «Нетрезвый водитель» и надзорной деятельности с 10 по 12 августа сотрудники тульского УГИБДД задержали 43 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, 19 задержанных были привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, 22 отказались от медицинского освидетельствования, а двое оказались рецидивистами и ранее уже садились за руль «под градусом».

По всем эпизодам были составлены административные материалы, меру наказания будет определять суд. Согласно действующим положениям КоАП, за пьяную езду водитель может быть оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительского удостоверения на срок до двух лет. При повторном нарушении сумма штрафа вырастает в 10 раз, а в особых случаях нарушитель может лишиться свободы на срок до двух лет.