Фото из архива MySlo
Погода в Туле 14 августа: до +26, облачно, без осадков
Синоптики обещают умеренный ветер и давление ниже нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет переменная облачность, осадков не предвидится.
Ветер западной четверти ночью 3-8 м/с, днём – до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +9 до +14 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.
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