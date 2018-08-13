В областном правительстве обсудили подготовку тульских школ к учебному году

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В рамках оперативного совещания под председательством Алексея Дюмина о проводимых мероприятиях рассказала министр образования региона Оксана Осташко.

Министр сообщила, что особое внимание при подготовке к новому учебному году уделялось обеспечению безопасных условий учебно-воспитательного процесса. Большинство школ региона уже прошли приёмку и готовы к учебному году. В отдельных муниципалитетах приёмка находится в завершающей стадии.

Все образовательные организации оснащены системами автоматической пожарной сигнализации и имеют паспорта антитеррористической защищенности, в школах усилен пропускной режим, организована охрана с применением систем экстренного вызова.

Для организованной перевозки детей в новом учебном году будут использоваться 289 школьных автобусов. Все машины соответствуют ГОСТу, оснащены системой видеонаблюдения и тахографами.

Около 84% учащихся будут обеспечены одноразовым, а 46,2% – двухразовым горячим питанием, будет продолжен мониторинг качества питания детей в рамках проекта «Здоровое питание».

Во вторую смену будут учиться 1487 школьников из Тулы и Донского. Ликвидировать вторую смену в Донском предполагается за счет строительства новых школ в 2020-2022 годах. Благодаря открытию новой школы на 600 мест на Зеленстрое, в этом микрорайоне вторая смена ликвидирована. Полностью избавиться от второй смены в тульских школах предполагается в течение четырёх лет.

Каждый школьник в регионе обеспечен бесплатными учебниками и учебными пособиями, закуплено 434326 книг и 7581 единица компьютерного и мультимедийного оборудования, в том числе «Цифровые лаборатории» для кабинетов физики, биологии и химии.

Алексей Дюмин поинтересовался, как обстоят дела с набором детей в детские сады, школы и учреждения среднего профессионального образования.

По словам Оксаны Осташко, в этом году за парты сядут более 136 тысяч ребят. В первые классы планируется принять более 13800 детей, в детских садах будут воспитываться 64330 юных туляков.

В колледжи и техникумы примут 6507 первокурсников, самые востребованные специальности – «Технология машиностроения», «Компьютерные системы», «Строительство и эксплуатация городских путей сообщение» и «Информационные системы».