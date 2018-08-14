новости
новости
Регистрация
Жители Ясногорска пожаловались губернатору на работу больницы

Жители Ясногорска пожаловались губернатору на работу больницы

Алексей Дюмин поручил министру здравоохранения Тульской области разобраться.

13 августа на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратил внимание на то, что в его адрес поступают жалобы на работу Ясногорской районной больницы.

Глава региона поручил министру здравоохранения Андрею Третьякову выехать на место и разобраться в ситуации. Выполнение этого поручения Алексей Дюмин проконтролирует лично.

Также на совещании обсудили капитальный ремонт системы отопления в Суворовской районной больнице. Андрей Третьяков сообщил, что ремонтной бригадой ЦРБ выполнен демонтаж и монтаж радиаторов на 2-м и 3-м этажах, производится обвязка радиаторов. До отопительного сезона работы будут завершены. Окна уже заменили на двух этажах.

На втором этаже взрослой поликлиники бригада выполнила чистовую отделку кабинетов и ремонт коридора.

На спонсорские средства в поликлинике проведены работы по шпаклевке стен и укладке плитки пола 3-го и 4-го этажей, а также по замене оконных блоков. Ориентировочный срок выполнения работ — 1 сентября. Кроме того, отремонтировано асфальтовое покрытие возле больницы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:00 +2
Другие статьи по темам
Люди
Андрей ТретьяковАлексей Дюмин
Место
ТулаЯсногорскСуворов
Прочее
больницагубернаторработа в больнице

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Турнир по пляжному волейболу  TULA OPEN – 2018: это было жарко!
Турнир по пляжному волейболу  TULA OPEN – 2018: это было жарко!
Погода в Туле 14 августа: до +26, облачно, без осадков
Погода в Туле 14 августа: до +26, облачно, без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.