Жители Ясногорска пожаловались губернатору на работу больницы

13 августа на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратил внимание на то, что в его адрес поступают жалобы на работу Ясногорской районной больницы.

Глава региона поручил министру здравоохранения Андрею Третьякову выехать на место и разобраться в ситуации. Выполнение этого поручения Алексей Дюмин проконтролирует лично.

Также на совещании обсудили капитальный ремонт системы отопления в Суворовской районной больнице. Андрей Третьяков сообщил, что ремонтной бригадой ЦРБ выполнен демонтаж и монтаж радиаторов на 2-м и 3-м этажах, производится обвязка радиаторов. До отопительного сезона работы будут завершены. Окна уже заменили на двух этажах.

На втором этаже взрослой поликлиники бригада выполнила чистовую отделку кабинетов и ремонт коридора.

На спонсорские средства в поликлинике проведены работы по шпаклевке стен и укладке плитки пола 3-го и 4-го этажей, а также по замене оконных блоков. Ориентировочный срок выполнения работ — 1 сентября. Кроме того, отремонтировано асфальтовое покрытие возле больницы.