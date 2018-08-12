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В Пролетарском округе Тулы частники самовольно захватывают землю

В Пролетарском округе Тулы частники самовольно захватывают землю

Незаконно занятые участки обнаружили инспекторы Министерства имущественных и земельных отношений.

Министерством имущественных и земельных отношений Тульской области проведено мероприятие в рамках муниципального земельного контроля, в ходе которого выявлено, что собственник земельного участка, площадью 1500 кв. м, расположенного в деревне Частинские Выселки Тулы (Пролетарский округ), самовольно захватил прилегающую к земельному участку территорию общей площадью почти 1000 кв. м.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Соответствующие материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о привлечении лица, допустившего обозначенное нарушение, к административной ответственности по указанной статье.

Еще один самовольно занятый участок специалисты МИЗО обнаружили на ул. Лизы Чайкиной все того же Пролетарского округа Тулы.

Было установлено, что собственник участка земли использует прилегающий надел общей площадью почти 500 кв.м, не имея предусмотренных законодательством прав на эту землю.

 

сегодня, в 19:15 +4
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