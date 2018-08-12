Где в Туле отключат свет 13 августа
Публикуем список адресов.
По сообщению Тулгорэлектросетей, 13 августа из-за плановых работ электрики отключат свет по ряду адресов.
С 9.00 до 13.00 электроэнергии не будет:
- ул. Пролетарская, 37−69 (нечётн.), 24, 26; ул. Плеханова, 1−45-б; ул. Чапаева, 15−21 (нечётн.), 24−34 (чётн.).
С 9.00 до 16.00:
- п. Скуратово, ул. Новосёлов,
- пл. Крестовоздвиженская, 1; ул. Металлистов, 1−23 (нечётн.); ул. Союзная, 5,
- п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 19−91,12-а,
- п. Михалково: ул. Михалковская; ул. Самарская.
С 9.00 до 17.00:
- п. Толстовские дачи: ул. Чкалова, 1−20; Центральный пр., 1−31 (нечётн.), 2−18 (чётн.); Парковый пр., 1−15; Красноглазевский пр., 4, 6, 8,
- п. Толстовские дачи: ул. Папанина, 8−16 (чётн.), 1−15 (нечётн); Чапаевский пр., 15-а, 16, 14-а-21; ул. Чкалова, 14, 16,
- п. Хомяково: ул. Архангельская; 1-й Архангельский пр.; 2-й Архангельский пр.; ул. Хомяковская, 6, 26, 37, 35, 21-а, 25, 35, 12, 19, 1, 12-а, 12-г, 8, 12-в, 17-а, 11, 21-а, 25, 27, 31, 35, 17, 18, 23, 14, 33, 5, 2, 4, 9, 13, 16, 20, 22, 24, 29, 15, 43, 26; Хомяковский пр.; Хомяковское ш., 6, 10, 5/4, 12, 14, 2; ул. Фестивальная, 144; д. Ивановка: ул. Крестьянская; ул. Чукотская; ул. Альпийская; ул. Венёвская; ул. Садовая; ул. Лесная,
- 13-й пр., 24−30; 16-й пр., 1−18; 17-й пр., 1−18; 18-й пр., 3−17 (нечётн.), 2, 2-а; ул. Карпова, 78−100 (чётн.), 75−91 (нечётн.); ул. Шишкова, 39−59 (нечётн.), 30−50 (чётн.); ул. Октябрьская, 254−284 (чётн.), 269−297 (нечётн.); ул. Тесницкая, 6; ул. Малаховская, 3.
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