Где в Туле отключат свет 13 августа

По сообщению Тулгорэлектросетей, 13 августа из-за плановых работ электрики отключат свет по ряду адресов.

С 9.00 до 13.00 электроэнергии не будет:

ул. Пролетарская, 37−69 (нечётн.), 24, 26; ул. Плеханова, 1−45-б; ул. Чапаева, 15−21 (нечётн.), 24−34 (чётн.).

С 9.00 до 16.00:

п. Скуратово, ул. Новосёлов,

пл. Крестовоздвиженская, 1; ул. Металлистов, 1−23 (нечётн.); ул. Союзная, 5,

п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 19−91,12-а,

п. Михалково: ул. Михалковская; ул. Самарская.

С 9.00 до 17.00: