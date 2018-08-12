В Кубке #TitanSwim тульские росгвардейцы заняли призовые места

TitanSwim — это кубок по плаванию для любителей и профессионалов, который проводится в течение сезона открытой воды.

В сезоне 2018 года в одном из 9 этапов кубка TitanSwim, который прошел в городе Зарайск Московской области в акватории реки Осётр, 50 сильнейших спортсменов попробовали свои силы на дистанциях 300 м, 750 м, 1,5 км, 3 км и 6 км.

Старт на дистанции 1500 м принял начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Тульской области майор Денис Заботин, в своей возрастной категории 30−39 лет Денис стал победителем, завоеваы золотую медаль и кубок «TitanSwim».

- Старты TitanSwim — замечательная штука. Здесь можно в полной мере испытать свои силы! Полноценные соревнования в компании таких же увлеченных и активных людей, максимально честная конкуренция и равные возможности для завоевания призовых мест. Вот что такое настоящий спорт, — говорит Денис Заботин.

Не менее сложной была борьба на воде и сотрудника Управления Росгвардии по Тульской области Максима Чубакова. На дистанции 6000 м Максим выложился на 100% завоевав серебряную медаль в возрастной категории 16-29 лет. Для Максима это не первые соревнования, 29 июля он попал в двадцатку лучших на проходившем в Бронницах этапе чемпионата России по триатлону Titan Race. Участникам турнира требовалось проплыть 1,5 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать полумарафон — 21,5 км.

Чубаков занял в своей возрастной категории 18-е место, преодолев дистанцию за 5 часов 33 минуты 30,5 секунды.