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В Тулу из Греции доставят мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского

В Тулу из Греции доставят мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского

Ковчег с десницей святителя доставят в 12 регионов России.

Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского из Греции доставят 24 августа в Краснодар, а затем, до 15 октября, ковчег побывает еще в ряде городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом этом пишет РИА «Новости».

- Святитель Спиридон Тримифунтский — величайший святой, которого почитают православные во всех концах земного шара, но не так просто попасть на остров Корфу, где находятся его нетленные мощи. Поэтому мы благодарны Керкирской митрополии за возможность принесения десницы этого замечательного святого в пределы Русской православной церкви, — отметил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Помолиться у святыни смогут жители 12 регионов России. После Кубани ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского доставят в Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москву. Правда, пока точная дата не указывается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:37 −1
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