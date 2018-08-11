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Сотрудники одоевской администрации попались на мошенничестве с системой «Безопасный город»

Сотрудники одоевской администрации попались на мошенничестве с системой «Безопасный город»

Общая сумма причинённого муниципалитету ущерба составила более 115 тысяч рублей.

Несколько дней назад в администрацию Одоевского района с обыском нагрянули следователи. Чиновники оказались замешаны в мошенничестве с использованием служебного положения. Одним из фигурантов уголовного дела стал начальник отдела ГО ЧС и природоохранной деятельности администрации Одоевского района Александр Герасимов.

По версии следствия, 1 июня 2017 года между ООО «КСБ» и администрацией муниципалитета были заключены несколько договоров на осуществление работ по закупке и установке в районном центре системы видеонаблюдения «Безопасный город». С ноября по декабрь 2017 года все необходимые работы осуществляли в рабочее время сотрудники муниципальных учреждений Одоевского района.

Затем неустановленными должностными лицами из числа сотрудников администрации было организовано подписание фиктивных актов выполненных работ и платежных документов, предъявленных неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «КСБ». Муниципальному бюджету был причинен ущерб на сумму 115714 рублей.

В ходе проведенных следственных действий в администрации района изъята документация, мобильные телефоны и компьютерная техника, которые будут исследованы и признаны вещественными доказательствами уголовному делу. Расследование продолжается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:48 +3
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