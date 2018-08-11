В субботу за порядком в Туле следит Алексей Мазуров

Фото Алексея Пирязева.

По всем вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Сегодня, 11 августа, в Туле дежурит заместитель начальника главного управления по Привокзальному территориальному округу по жизнеобеспечению Алексей Мазуров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34, (4872)47−20−37, 1391.