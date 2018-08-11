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В Туле распродадут имущество должников на сумму более 130 млн рублей

В Туле распродадут имущество должников на сумму более 130 млн рублей

Торги состоятся 22 августа.

Региональное УФССП России передает арестованную у должников собственность на реализацию в Росимущество в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 17 августа в 12.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 14-б, каб. 33.

На торги выставлено:

  • движимое заложенное имущество на сумму 14 млн 729 тыс. рублей (автомобили, сельскохозяйственная техника);
  • движимое незаложенное имущество на сумму 4 млн 815 тыс. рублей (легковые автомобили, автобус, бортовая платформа).

Также состоятся торги 22 августа в 12.00 по адресу: Тула, ул. Сойфера, 16, каб. 200.

На торги выставлено:

  • недвижимое заложенное имущество на сумму 130 млн 910 тыс. рублей (земельные участки, нежилые помещения, жилые дома, квартиры, промышленные здания).

Посмотреть список имущества, выставленного на аукцион, можно здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:26 0
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