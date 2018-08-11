В тульской прокуратуре организовали горячую линию для обманутых дольщиков

Фото из архива Myslo.

По указанию Генеральной прокуратуры РФ в прокуратуре Тульской области для обращений обманутых дольщиков организована горячая линия. В случае нарушения ваших прав звоните по телефону 8 (4872)36−43−07.

- Поступившая на указанный телефон горячей линии информация будет проверена, при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

По вопросам нарушения права участников долевого строительства можно направить обращение через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте прокуратуры.

Обязательны к заполнению следующие позиции: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, на которую должен быть направлен ответ.

В тексте обращения следует указать: