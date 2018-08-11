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В тульской прокуратуре организовали горячую линию для обманутых дольщиков
Фото из архива Myslo.

В тульской прокуратуре организовали горячую линию для обманутых дольщиков

Номер телефона – 8(4872)36-43-07.

По указанию Генеральной прокуратуры РФ в прокуратуре Тульской области для обращений обманутых дольщиков организована горячая линия. В случае нарушения ваших прав звоните по телефону 8 (4872)36−43−07.

- Поступившая на указанный телефон горячей линии информация будет проверена, при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

По вопросам нарушения права участников долевого строительства можно направить обращение через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте прокуратуры.

Обязательны к заполнению следующие позиции: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, на которую должен быть направлен ответ.

В тексте обращения следует указать:

  • адрес строительства дома,
  • дату и номер договора долевого строительства,
  • наименование застройщика,
  • контактный телефон заявителя.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:22 +2
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