В тульской прокуратуре организовали горячую линию для обманутых дольщиков
Номер телефона – 8(4872)36-43-07.
По указанию Генеральной прокуратуры РФ в прокуратуре Тульской области для обращений обманутых дольщиков организована горячая линия. В случае нарушения ваших прав звоните по телефону 8 (4872)36−43−07.
- Поступившая на указанный телефон горячей линии информация будет проверена, при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
По вопросам нарушения права участников долевого строительства можно направить обращение через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте прокуратуры.
Обязательны к заполнению следующие позиции: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, на которую должен быть направлен ответ.
В тексте обращения следует указать:
- адрес строительства дома,
- дату и номер договора долевого строительства,
- наименование застройщика,
- контактный телефон заявителя.