Как в Туле отметили День физкультурника: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

11 августа туляки провели спортивно: на главной площади города состоялся День физкультурника. Для участников подготовили массу спортивных состязаний, конкурсов, интерактивных площадок.



Начали, как и всякое утро, с зарядки: прыжки, приседания, заводные речевки… Отлично взбодрились и настроились на спортивный лад!



Затем участники стали искать занятие себе по душе. Сделать это было нетрудно: баскетбол, теннис, скандинавская ходьба, прыжки через скакалку и велозабеги для малышей. Спортивным праздником прониклись даже те, кто не занимается профессионально!





Состоялось также награждение тренеров детских и юношеских спортивных школ, преподавателей физической культуры. Их награждали за высокий профессионализм и вклад в развитие физкультуры и спорта в Тульской области.





Как и обещали в программе праздника, мужчинам предоставили возможность проверить здоровье, также все желающие могли сдать анализы на СПИД.



Корреспонденты Myslo поговорили с участниками праздника.

Надежде Филипповне Тихоновой 76 лет. Уже второй год она занимается скандинавской ходьбой: это помогает ей справляться с последствиями тяжелой травмы. На Дне физкультурника Надежда Филипповна впервые, она пришла с группой активных женщин, с которыми занимается ходьбой вместе.

- Каждый день даю себе команду: двигаться, как можно больше двигаться! Прохожу от остановки «Ул. Волкова» до Пролетарского парка. А последние три дня гуляю у кремля. Когда прохожу по этим местам, чувствую себя абсолютно счастливой: я в любимом городе, в котором родилась и выросла, я активна, я по-настоящем живу!

Яна Косолапова пришла на День физкультурника, чтобы поддержать своего мужа. Он выступал на паркур-площадке и очень рассчитывал на поддержку любящей семьи, тем более, Яна пришла не одна: с папой и сыном!

- Мы на Дне физкультурника впервые, главная наша задача сейчас — показать папе, как мы его любим, — рассказала девушка. — Конечно, еще интересно было бы поучаствовать в разных интерактивах, но с маленьким ребенком особо не побегаешь… Поэтому хотели бы вернуться на следующий год и все попробовать! Мы семья спортивная: я занималась гимнастикой, мой папа — футболом. Надеюсь, сын себя тоже в спорте найдет!

Максиму Селину нет еще и трех лет, но у него уже есть почетное достижение: он вышел в четвертьфинал соревнований по велоспорту! Поддерживал юного спортсмена его папа Николай.

- Для Максима это уже пятые соревнования, — похвастался он. — Пока мы дальше четвертьфинала не проходим, но будем тренироваться. На Дне физкультурника много спортивных площадок, думаю, для Максима это прекрасный шанс посмотреть, какие бывают виды спорта, попробовать их все и найти свой. Сегодня мы уже и в футбол успели поиграть, и в теннис, и на детской площадке зависли. Сам я тоже спорт люблю — занимаюсь в спортзале прямо на работе.

Данил Ивченков — медработник. На Дне физкультурника у него сразу несколько важных миссий: следить, чтобы все участники были в полной безопасности и не травмировались, набираться опыта в различных видах спорта и, конечно, погулять с прекрасной девушкой Олей!

- Я спортом занимаюсь давно: хожу в тренажерный зал, — рассказал Данил. — Сегодня вот пришел от своего медучреждения, и за людьми проследить, и посмотреть, чем можно заняться. Думаю, важно чтобы врачи присутствовали на таких мероприятиях.

Оля добавила:

- Я сама спортом занимаюсь не очень активно, максимум — физкультура в колледже. Зато всегда поддерживаю Данила! Сегодня нам понравились борцы, они так здорово ногами размахивали.