Фото: Мария Зорина.
Крупный пожар: под Тулой загорелась Никольская церковь
Возгорание тушили около двух часов.
Серьезный пожар произошел 10 августа в Заокском районе. В поселке Маяк загорелись хозяйственные пристройки, расположенные на территории Никольской церкви. Об этом в 19.15 сообщили в службу спасения.
На месте происшествия работали 16 пожарных. Открытое горение удалось ликвидировать примерно спустя два часа.
Фото: Евгения Шекунова.
Фото: Мария Зорина.
Очевидцы сообщают, что пожарным удалось спасти церковь.
Пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия сгорела деревянная хозяйственная пристройка размером 6×8 м, кирпичная пристройка размером 10×8 м выгорела изнутри полностью.
Причина происшествия выясняется.
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