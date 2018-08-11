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Крупный пожар: под Тулой загорелась Никольская церковь
Фото: Мария Зорина.

Крупный пожар: под Тулой загорелась Никольская церковь

Возгорание тушили около двух часов.

Серьезный пожар произошел 10 августа в Заокском районе. В поселке Маяк загорелись хозяйственные пристройки, расположенные на территории Никольской церкви. Об этом в 19.15 сообщили в службу спасения.

На месте происшествия работали 16 пожарных. Открытое горение удалось ликвидировать примерно спустя два часа.


Фото: Евгения Шекунова.

Фото: Мария Зорина.

Очевидцы сообщают, что пожарным удалось спасти церковь.

Пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия сгорела деревянная хозяйственная пристройка размером 6×8 м, кирпичная пристройка размером 10×8 м выгорела изнутри полностью.

Причина происшествия выясняется.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:02 +1
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