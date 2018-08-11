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13 и 14 августа в Туле отключат несколько светофоров

13 и 14 августа в Туле отключат несколько светофоров

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».

В связи с этим 13 августа будут отключены следующие светофорные объекты:

  • с 9.00 до 13.00 – на пересечении улиц Епифанской и Пролетарской;
  • с 9.00 до 17.00 – на улице Октябрьской в районе дома 250 (остановка «Аэропорт»).

14 августа с 9.00 до 17.00 будут отключены светофорные объекты на улице Октябрьской в районе дома 250 (остановка «Аэропорт»).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:42 0
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