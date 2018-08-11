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В Туле выбрали «Универсального солдата»: фоторепортаж
Фото и видео Даниила Прокофьева.

В Туле выбрали «Универсального солдата»: фоторепортаж

В Центральном парке прошел большой спортивный праздник.

11 августа в Туле в Центральном парке прошли соревнования, приуроченные ко Дню физкультурника. Силачи соревновались в турнире «Универсальный солдат». В программе было множество силовых упражнений:

  • тяга бронеавтомобиля «Тигр»,
  • «тачка» с противотанковой пушкой ЗИС-3,
  • подъем наковальни и многое другое.

Для зрителей работала выставка оружия и полевая кухня.

Результаты соревнований будут позднее.

Не скучали и семьи. Мамы, папы и дети участвовали в семейном празднике «Время быть сильным». Для участников подготовили веселую эстафету и силовые упражнения. Победители получили кубки, медали и призы.

Галерея
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"Универсальный солдат"-2018, Фото: 2
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 3
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"Универсальный солдат"-2018, Фото: 5
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 6
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 7
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 8
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 9
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 10
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 11
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 12
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 13
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 14
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 15
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 16
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 17
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"Универсальный солдат"-2018, Фото: 28
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 29
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"Универсальный солдат"-2018, Фото: 33
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 34
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 35
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 36
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 37
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 38
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 39
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 40
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 41
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 42
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 43
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 44
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 45
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 46
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 47
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 48
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 49
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 50
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 51
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 52
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 53
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 54
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 55
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 56
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 57
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 58
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 59
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 60
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 61
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 62
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 63
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 64
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 65
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 66
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 67
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 68
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 69
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 70
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 71
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 72
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 73
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 74
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 75
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 76
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 77
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 78
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 79
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 80
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 81
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 82
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 83
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 84
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 85
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 86
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 87
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 88
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 89
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 90
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 91
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 92
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 93
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 94
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 95
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 96
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 97
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 98
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 99
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 100
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 101
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 102
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 103
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 104
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 105
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 106
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 107
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 108
"Универсальный солдат"-2018, Фото: 109
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:04 0
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