Фото и видео Даниила Прокофьева.
В Туле выбрали «Универсального солдата»: фоторепортаж
В Центральном парке прошел большой спортивный праздник.
11 августа в Туле в Центральном парке прошли соревнования, приуроченные ко Дню физкультурника. Силачи соревновались в турнире «Универсальный солдат». В программе было множество силовых упражнений:
- тяга бронеавтомобиля «Тигр»,
- «тачка» с противотанковой пушкой ЗИС-3,
- подъем наковальни и многое другое.
Для зрителей работала выставка оружия и полевая кухня.
Результаты соревнований будут позднее.
Не скучали и семьи. Мамы, папы и дети участвовали в семейном празднике «Время быть сильным». Для участников подготовили веселую эстафету и силовые упражнения. Победители получили кубки, медали и призы.
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