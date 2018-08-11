В Туле выбрали «Универсального солдата»: фоторепортаж

Фото и видео Даниила Прокофьева.

11 августа в Туле в Центральном парке прошли соревнования, приуроченные ко Дню физкультурника. Силачи соревновались в турнире «Универсальный солдат». В программе было множество силовых упражнений:

тяга бронеавтомобиля «Тигр»,

«тачка» с противотанковой пушкой ЗИС-3,

подъем наковальни и многое другое.

Для зрителей работала выставка оружия и полевая кухня.

Результаты соревнований будут позднее.

Не скучали и семьи. Мамы, папы и дети участвовали в семейном празднике «Время быть сильным». Для участников подготовили веселую эстафету и силовые упражнения. Победители получили кубки, медали и призы.