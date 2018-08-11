Футбольный агент о «кандидате от народа» Джо Канда: «Я ему помогу, сделаю из него человека»

Фото из архива Myslo.

Необычную историю Джо Канда Myslo писал здесь. Если вкратце, простой паренек из Конго, который учится в Новомосковске, мечтает играть за тульский «Арсенал».

Футболист обрел сумасшедшую поддержку болельщиков. Именно они попросили известного футбольного агента Дмитрия Селюка помочь Джо с поисками какой-нибудь команды.

- Я уже связался с ним. Но думаете, он уже через минуту начал играть? Я просто выяснил всю ситуацию, какие у него документы. Сразу видно, что он никогда не работал с профессиональными людьми, — сказал Дмитрия Селюк в интервью Sports.ru. — Вот сейчас время, когда команды смотрят игроков, а он отдал паспорт на продление визы. И из-за этого никуда сейчас двинуться не может.

А в Белоруссии окно закрывается 15 августа, в Молдавии уже закрыто. А ему еще нужно оформить паспорт футболиста.

Но нет вопросов, я ему помогу. Сделаю из него человека. Надо посмотреть только, что он из себя представляет — это организую. Плюс уверен, что болельщики «Арсенала», которые так за него хлопотали, не посоветовали бы какого-то нулевого. Все сделаем.

Я вообще скажу, что самая большая проблема — не команду найти, а оформить документы. Тут нужна виза, тут — разрешение. Когда с этим сталкиваешься, надо полмесяца-месяц этим заниматься.

По словам Селюка, он уже знает, куда отправить Джо Канда, чтобы тот потренировался при команде. Ну что ж, ждем развития истории.