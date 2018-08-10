В Туле сёстры-сироты несколько лет не могут получить жильё

Фото Дмитрия Дзюбина

Очередь постоянно увеличивается, а из-за отсутствия постоянной прописки девушки не могут поступить в институт и устроиться на работу.

Аня и Кристина Фоменко родились и выросли в Риге. Их родители – Сергей и Татьяна, поженились в начале 90-х. Поначалу всё было хорошо – молодой супруг устроился на работу, жена обустраивала быт. Летом 1992 года в семье родилась дочка Кристина, а ещё шесть лет спустя на свет появилась младшая – Аня.

Какое-то время семья жила вполне благополучно, но спустя несколько лет проблемы стали появляться одна за другой. В итоге отец семейства оказался на скамье подсудимых, и в 2003 году был приговорён к десяти годам лишения свободы.

О тех событиях Аня и Кристина рассказывают сдержанно и без лишних эмоций – лишь подчёркивают, что связь с отцом поддерживают до сих пор – созваниваются, общаются. А вот отношения с матерью испортились окончательно. Когда муж оказался за решёткой, Татьяна пустилась во все тяжкие, начала пить и воспитанием девочек не занималась.

Сестёр «вытянула» бабушка Тамара Кирилловна – в 2008 году она через суд добилась лишения Сергея и Татьяны родительских прав и, оформив опекунство, увезла девочек на родину – в Тульскую область. В 2011 году Кристина была включена в очередь на обеспечение жилым помещением, как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Спустя два года в аналогичную очередь включили и Аню.

– Нам объяснили, что по закону жильё должны давать по достижении совершеннолетия, – вспоминают сёстры. – Но мы и предположить не могли, что квартиры нам придётся ждать так долго.

Время шло, но тульские чиновники не торопились следовать букве закона. Маленький проблеск надежды появился у Ани в 2016 году – накануне выпускного вечера ей позвонили из городского отдела соцзащиты и сообщили, что скоро детям-сиротам будут выдаваться квартиры в Узловой и девушка сможет получить там жильё.

– Я пришла в отдел, заполнила заявление, дала своё согласие и… на этом всё закончилось. Когда спустя несколько месяцев я позвонила в соцзащиту, чтобы узнать, как продвигается процесс, мне сказали, что в Узловой я жильё не получу – мол, квартир на всех не хватило…

Кристине же за прошедшие несколько лет никто даже ни разу не позвонил – обивание порогов областного министерства соцзащиты заканчивалось сухой чиновничьей отговоркой: «Ждите». Тем временем жизнь шла своим чередом – и в апреле прошлого года у Кристины и её молодого человека родилась дочка Алианна. Молодая семья переехала на съёмную квартиру – Кристина не стала стеснять бабушку.

Кристина – Мы с Аней по-прежнему временно зарегистрированы в доме у бабушки – срок регистрации кончается в декабре 2019 года. Здесь же временно зарегистрирована и моя дочка Аля – у мужа тоже нет своего жилья, и прописаться к его родителям мы не можем. Из-за отсутствия постоянной регистрации ни я, ни сестра не можем устроиться на нормальную официальную работу – подрабатываем, где придётся, не можем поступить в вуз или техникум. Через год-два Алианну нужно будет устраивать в детский сад – с временной регистрацией это непросто. В таком подвешенном состоянии мы живём уже несколько лет и конца этому пока не видно. Бабушка с дедушкой, конечно, не видят в этом большой проблемы – мол, крыша над головой есть и на том спасибо. Но ведь они, подняв нас на ноги, давно заслужили спокойную старость, и я прекрасно понимаю, что мы своим присутствием причиняем им массу неудобств.

…Отчаявшись «достучаться» до тульского министерства соцзащиты, сёстры обратились за помощью в редакцию «Слободы». И вот – первая, но важная победа: им удалось оформить документы на получение ежемесячной денежной компенсации – на аренду жилья девушкам теперь выплачивают по восемь тысяч рублей в месяц. Правда, на эти деньги можно снять в лучшем случае однокомнатную квартиру со скромным ремонтом.

Свои жилищные права сёстрам пришлось отстаивать в суде – по условиям заключенного с министерством труда и социальной защиты Тульской области мирового соглашения, Анна Фоменко должна получить жильё до конца декабря. А вот Кристине придётся подождать до следующего года – министерство обязалось выдать молодой маме жилплощадь, рассчитанную на двух человек.

Сейчас на исполнении в тульском министерстве соцзащиты находятся 323 судебных решения о предоставлении жилья детям-сиротам. По официальным данным, в 2018 году на эти цели будет выделено 352 квартиры. Аня и Кристина очень надеются, что новый 2019 год они встретят в собственном комфортном жилье:

Мировые соглашения находятся на исполнении у ответчика, и теперь нам остаётся только ждать и надеяться на чудо.

Напомним, в 2018 году министерство труда и социальной защиты региона планирует обеспечить жильём 420 детей-сирот. 62 человека уже получили ключи от своих новых квартир. Всего в очереди на получение жилья стоят 2516 человек, больше половины из них – старше 18 лет.