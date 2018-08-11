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День физкультурника в Туле: афиша
Фото из архива Myslo.

День физкультурника в Туле: афиша

Рассказываем, что интересного ждет туляков в этот день.

11 августа туляки отметят Всероссийский день физкультурника. Он начнется в 11.00 на площади Ленина с «Зарядки со звездой», которую проведет заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата мира и чемпионка Европы по боксу Дарья Абрамова.

Также в программе:

  • награждение ветеранов спорта, тренеров и специалистов по физической культуры и спорту;
  • мастер-классы от «Арсенала», футбольных школ «Лайк», «Юниор», «Детской академии футбола Дмитрия Аленичева»;
  • мастер-класс по стрельбе из лука, паркуру, велотриалу, хоккею, пейнтболу;
  • презентации и мини-турниры спортивных школ города по самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, боксу, футболу, рукопашному бою, пауэрлифтингу;
  • соревнования по стритболу, жиму лежа, армлифтингу, настольному теннису, шахматам, скиппингу, скандинавской ходьбе, беговелу, городошному спорту;
  • эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Мама, папа, я — спортивная семья»;
  • работа Центра тестирования комплекса «ГТО»;
  • праздничная программа от мотоклуба «Ночные волки».

Кроме того, пройдет профилактическая акция «Мужское здоровье».

Также праздничные мероприятия ждут туляков и в Центральном парке.

Там состоятся спортивные соревнования «Универсальный солдат – 2018» и «Время быть сильным», организованные Федерацией бодибилдинга Тульской области и городским молодежным спортивным клубом «Андрей».

Фестиваль «Универсальный солдат – 2018» для мужчин и женщин пройдет под девизом «Подари себе подвиг!». В программе – множество силовых упражнений: тяга бронеавтомобиля «Тигр», «тачка» с противотанковой пушкой ЗИС-3, подъем наковальни и многое другое. Для зрителей будут работать выставка оружия и полевая кухня.

Фестиваль стартует в 12.00 у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова со стороны ул. Ф. Энгельса (напротив художественного музея). Подробнее о мероприятии читайте здесь.

Для семей с детьми пройдет праздник «Время быть сильным». В программе – веселая эстафета и силовые упражнения. Победителей ждут кубки, медали и призы. Регистрация участников пройдёт с 9.30 до 11.00. Начало соревнований – в 12.00. Подробности – тут.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:13 +6
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