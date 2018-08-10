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Плавская прокуратура обязала чиновников принять на баланс «бесхозную» дорогу и мост

Плавская прокуратура обязала чиновников принять на баланс «бесхозную» дорогу и мост

Жители деревни Волхонщино не раз просили администрацию привести грунтовку в порядок, но те лишь разводили руками.

Прокуратурой Плавского района проведена проверка исполнения законодательства о муниципальной собственности в части ремонта дороги и моста в деревне Волхонщино. Поводом для вмешательства правоохранителей стала коллективная жалоба жителей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, было установлено, что переправа через реку Плава на грунтовой дороге, соединяющей поселок Юрьевский с деревней Волхонщино и прилегающая к ней грунтовая дорога не состоят на балансе МО «Пригородное». Из-за этого чиновники не могут выделить из муниципального бюджета средства на ремонт.

Прокуратура района внесла чиновникам представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности и потребовала поставить дорогу и мост на учёт и принять на баланс.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 +1
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