Плавская прокуратура обязала чиновников принять на баланс «бесхозную» дорогу и мост

Жители деревни Волхонщино не раз просили администрацию привести грунтовку в порядок, но те лишь разводили руками.

Прокуратурой Плавского района проведена проверка исполнения законодательства о муниципальной собственности в части ремонта дороги и моста в деревне Волхонщино. Поводом для вмешательства правоохранителей стала коллективная жалоба жителей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, было установлено, что переправа через реку Плава на грунтовой дороге, соединяющей поселок Юрьевский с деревней Волхонщино и прилегающая к ней грунтовая дорога не состоят на балансе МО «Пригородное». Из-за этого чиновники не могут выделить из муниципального бюджета средства на ремонт.

Прокуратура района внесла чиновникам представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности и потребовала поставить дорогу и мост на учёт и принять на баланс.