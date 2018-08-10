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На выходных за порядком в Туле проследят дежурные

На выходных за порядком в Туле проследят дежурные

По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 11 августа, в администрации Тулы будет дежурить заместитель начальника главного управления по Привокзальному территориальному округу по жизнеобеспечению Алексей Мазуров.

В воскресенье за порядком в областном центре проследит заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев.

По всем вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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