Следственный комитет прокомментировал ЧП в суворовской споршколе

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16 июля 2018 года Суворовским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту получения несовершеннолетним потерпевшим тяжкого вреда здоровью по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, 5 января 2018 года несовершеннолетний потерпевший принимал участие в спортивных соревнованиях по самбо в суворовской ДЮСШ. В ходе проведения соревнований несовершеннолетний получил оскольчатый перелом бедренной кости. Данные телесные повреждения судебно-медицинский эксперт квалифицировал как тяжкий вред здоровью. Установлено, что в нарушение приказа министерства спорта, школа издала свое положение о порядке проведения соревнований по самбо, ряд положений которых противоречили федеральным правилам. Так, по федеральным правилам вес участников должен быть от 31 кг, тогда как школьным положением предусмотрен вес от 35 кг. Потерпевший весил 29.3 кг.

Данное уголовное дело возбуждено в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего потерпевшего. Следственным органам предстояло, используя процессуальные возможности и ресурсы, установить все обстоятельства произошедшего и на основании этого сделать вывод о наличии либо отсутствии виновных лиц.

В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела отменено Суворовским районным судом, что делает невозможным для следственных органов защитить права несовершеннолетнего потерпевшего. Также следует отметить, что уголовное дело возбуждено по факту, но не в отношении конкретных лиц, в связи с чем никто не подвергался уголовному преследованию, ничьи конституционные права затронуты не были.