В Туле таксист не согласился со стоимостью поездки и убил пассажира

Собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора водителю такси, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 4 марта, около двух часов ночи, осужденный находился в своем автомобиле на территории одного из развлекательных комплексов Пролетарского района и искал клиентов.

К нему в машину сел подвыпивший мужчина. В результате между ними произошёл скандал из-за стоимости поездки. Пассажир оскорбил таксиста и попытался уйти. Тот вышел из машины, и нанёс потерпевшему удар по голове, от которого он упал. С полученными телесными повреждениями мужчина доставлен в больницу, где скончался через несколько дней.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.