Житель Новомосковска пытался пронести в суд кинжал под видом трости

Фото пресс-службы УФССП по Тульской области.

Внимательные приставы обратили внимание, что мужчина не хромает. Зачем ему тогда трость?

В Новомосковске в здание судебного участка пришел гражданин В. якобы для подачи искового заявления. Мужчина сообщил судебным приставам по ОУПДС, что запрещенных предметов при нем нет.

Однако приставы обратили внимание, что мужчина не хромает, но держит в руке трость с набалдашником. Потребовав раскрутить ее, судебные приставы обнаружили внутри лезвие длиной 29 см.

– В отношении гражданина В. судебным приставом по ОУПДС составлен административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ и вызван наряд полиции, — сообщили в пресс-службе УФССП по Тульской области.

С начала 2018 года при осуществлении пропускного режима выявлено 342 предмета, запрещенных к проносу в здания судов, среди которых одно огнестрельное оружие, принадлежащее владельцу на законных основаниях, 3 единицы газового (травматического) оружия, 17 боеприпасов, 123 единицы холодного оружия, 13 электрошоковых устройств.