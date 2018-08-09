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Туляк хранил возле дома более 17 тысяч бутылок левого алкоголя

Туляк хранил возле дома более 17 тысяч бутылок левого алкоголя

Алкоголь изъят, а его владелец оштрафован.

Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю – 59-летнему Михаилу С. Он признан виновным в хранении для продажи немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.
 
Суд установил, что мужчина в гараже, сарае и на улице во дворе своего дома хранил немаркированную алкогольную продукцию. Спиртное находилось в бутылках по 0,25, 0,5, 0,7, 0,75 и 1 л с этикетками различных напитков. Всего на ответственном хранении для дальнейшей продажи у Михаила находилось 17 227 бутылок на общую сумму 1 234 310 рублей. На каждой были поддельные акцизные и специальные федеральные марки.
 
Алкоголь у мужчины был изъят 2 сентября 2017 года и отправлен на экспертизу. Согласно заключению, продукция является спиртосодержащей жидкостью, приготовленной на основе этилового ректификованного спирта, виноматериала, однако не соответствует требованиям законодательства, а также показателям, указанным на этикетке, – занижено содержание этилового спирта и сахара.
 
Судом за совершение указанного преступления Михаилу С. назначено наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.
 
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:27 +1
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