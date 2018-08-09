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В Туле строителей поздравили с профессиональным праздником
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле строителей поздравили с профессиональным праздником

Отличившимся работникам отрасли вручили ведомственные и региональные награды.

9 августа в Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского состоялось торжественное собрание, посвященное Дню строителя.

Перед началом мероприятия первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов осмотрел выставку организаций строительной отрасли.

Поздравляя работников сферы строительства, Юрий Андрианов отметил, что строитель – одна из самых благородных, уважаемых и ответственных профессий. Он также подчеркнул, что строительные организации помогают региону выполнять ключевые задачи – обеспечивать людей достойным жильем, развивать инфраструктуру и экономику.

«Благодаря вашему труду за последние пять лет почти 17 тысяч жителей области получили новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья», - приводит слова Юрия Андрианова пресс-служба правительства Тульской области.

Глава регионального правительства вручил отличившимся работникам отрасли ведомственные и региональные награды.

Строителей также поздравил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

Мероприятие продолжил праздничный концерт.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:56 +1
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