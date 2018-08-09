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За год банковские вклады туляков увеличились на 10%

За год банковские вклады туляков увеличились на 10%

Жители региона хранят в банках более 186 млрд рублей.

На начало июля общая сумма вкладов жителей Тульской области в банках составила 186,7 млрд рублей. Это на 10% больше соответствующего показателя прошлого года, отмечает пресс-служба тульского отделения Банка России.

Жители региона все чаще предпочитают вклады в российских рублях: доля депозитов в национальной валюте увеличилась с 91% до 92,2%. Сумма средств, размещенных в банках индивидуальными предпринимателями региона, достигла 3,4 млрд рублей.

Объем депозитов юридических лиц в Тульской области составил 28,1 млрд рублей. В Тульской области действует 1 региональный банк, 7 банковских филиалов и 265 внутренних структурных подразделений кредитных.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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