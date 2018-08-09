Какие улицы Тулы останутся без электричества 10 августа

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15, 27-а,

п. Победы: ул. Октябрьская, 10, 11, 12,

ул. Мичурина, 19, 21,

ул. Рабочая, 41-47,

ул. Фрунзе, 9, 10,

п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 5-а,

пр-д Шахтёрский, 7,

ул. Автомобилистов, 10, 23, 20, 18,

Одоевское ш., 63, 67,

п. Горелки: ул. Ключевая, 3-47 (нечётн.),

ул. Мелиховская, 3-17 (нечётн.), 18-28 (чётн.), 4,

ул. Серпуховская, 2-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.),

ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.),

3-й Горельский пр-д, 9, 11, 3, 3-а, 17,

ул. Гоголевская, 51-а,

ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97,

п. Бытовки,

ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14,

ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,

ул. Кольцова,

ул. Немцова, 10,

ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),

ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),

ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

п. Октябрьский: 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,

16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),

17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),

18-й пр-д, 23-53,

23-й пр-д, 72,

4-й пр-зд, 1-24,

25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.), 44,

28-й пр-д, 43, 56, 58,

ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),

ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35,

ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),

ул. Тесницкая, 3, 7, 9,

ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7,

1-й Тесницкий пр-д, 5,

2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,

ул. Нагорная, 4, 1, 5, 10,

п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,

4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 11, 6, 8, 9,

ул. Фестивальная, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 6-а,

ул. Малаховская, 24,

ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24,

21-й Горельский пр-д, 53.