В Алексине больше 20 пожарных тушили завод «Тяжпромарматура»

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На борьбу с огнём у сотрудников МЧС ушёл почти час. Никто не пострадал

В 16.45 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании одного из цехов алексинского завода «Тяжпромарматура».

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты, а также врио начальника ГУ МЧС по Тульской области Апрель Агакишиев. На борьбу с огнём у спасателей ушёл час – горели утеплитель и резина. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 24 человека и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.