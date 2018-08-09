Фото: vk.com/alexin_gossip
В Алексине больше 20 пожарных тушили завод «Тяжпромарматура»
На борьбу с огнём у сотрудников МЧС ушёл почти час. Никто не пострадал
В 16.45 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании одного из цехов алексинского завода «Тяжпромарматура».
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты, а также врио начальника ГУ МЧС по Тульской области Апрель Агакишиев. На борьбу с огнём у спасателей ушёл час – горели утеплитель и резина. Никто не пострадал.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 24 человека и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Другие статьи по темам
Место