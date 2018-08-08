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Туляки обнаружили в лесу под Плавском траки от танков

Туляки обнаружили в лесу под Плавском траки от танков

Запчасти пролежали в земле больше 70 лет и теперь займут место в музее.

Необычную находку в лесах Плавского района обнаружили тульские грибники. Во время «тихой охоты» они наткнулись на массивный металлический предмет. 

Когда находку очистили от земли и листьев, выяснилось, что это траки от советского танка Т-34. Пролежавшие в земле более 70 лет запчасти находятся в отличном состоянии и будут направлены в местный музей.

Активные боевые действия в период Великой Отечественной войны в этих местах велись в 1941 году, а в 1942-1943 годах на территории Плавского района располагались танковые части, отправленные в тыл на переформирование и отдых.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 +4
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Тульская областьПлавский район

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