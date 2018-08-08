Fight Show «Битва за Тулу – 2»: обнародована сетка поединков

Фото из архива Myslo.

28 сентября арена Тульского цирка примет десять потрясающих поединков. Честь родного города будут защищать двукратный серебряный призёр чемпионата мира, чемпион Европы, 8-кратный чемпион России по каратэ, бронзовый призёр чемпионата России по ниппон-кэмпо Элман Сафаров и руководитель Новомосковского центра единоборств UNITY Сергей Арбузов.

В главном карде — двукратный чемпион России по панкратиону, победитель и призер региональных и всероссийских турниров по ММА, грэпплингу, кикбоксингу, боксу, боевому самбо, профессиональный боец ММА Антон Прусаков и представитель «ХУЛИГАН Team» Денис Якудза.

В главном бою первый тульский мастер спорта по ММА, чемпион ЦФО по ММА Тигран Оганесян выступит против воспитанника чеченского бойцовского клуба «Ахмат» Лома Али Леттиева.

Сетка поединков:

Подробности по телефону 52-24-23.