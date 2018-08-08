8 августа на «Газоне» в Тульском кремле: мастер-классы, батут и йога

Площадки молодежного творческого пространства "Газон" работают в кремле по будням на протяжении всего лета. Что ждет туляков 8 августа?

РАБОТА СЦЕНЫ

Открытый микрофон, но с сюрпризом для зрителей. В 19.00 ждем всех на малой сцене.

СПОРТИВНЫЙ БЛОК

10.00 — йога для начинающих. Анна Тунегова. Студия йоги «Своя йога»

19.00 — тренировка ABL. Алена Гончарова. Фитнес-клуб «Олимп»

ИГРОТЕКА

14.00 — 20.00 — настольные игры: Монополия, Имаджинариум, Дженга, Уно, Дневник авантюриста, Свинтус, Самурай, Манчкин, Экивоки, Alias, D&D, Метро 2033 и другие

18.00 — 20.00 — Большая игра «Мафия»

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

15.30−17.00 — Танцевально-двигательный тренинг «Танцуй и чувствуй» от психолога, танцевально-двигательного терапевта Анастасии Зайцевой

17.00−18.30 — Клуб иностранного общения «Speak English», тема: «О грамматике интересно» (как описать место)

ЭКСКУРСИОННЫЙ БЛОК

В 19.00 состоится экскурсия «Самые необычные факты истории Тулы». Вы, наверняка, сотни раз проходили по этим улочкам, но не могли себе и представить, с какими удивительными людьми встретились бы здесь, живи вы лет 200−300 назад. Ваш взгляд, наверняка, сотни раз скользил по этим простым с виду домам, а вы и не догадывались, какие открытия, какие уникальные вещи рождались за их стенами, какие шутки звучали, какие интриги плелись, какие рождались чудеса света, которые прославили наш город…

Сбор группы в 18.50 у инфо-центра проекта «Газон» в тульском кремле.

На все экскурсии необходима предварительная запись.

КИНОПОКАЗ

В кинотеатре под открытым небом в 21.30 будет транслироваться фильм «Мы купили зоопарк».

ИНФО-ЦЕНТР

В Тульском кремле продолжает работать инфо-центр пространства «Газон». Здесь можно получить подробную информацию о мероприятиях проекта, записаться на экскурсию или поход, а также получить книжку «Газонокопилку». Самые активные участники проекта по итогам лета примут участие в розыгрыше призов, среди которых: полет на воздушном шаре, велосипед, самокат, бескаркасное кресло от нашего партнера Тамм’антимебель, сертификаты в развлекательные центры города и многое другое. Необходимо только посещать разные блоки молодежного пространства «Газон», собирать фишки и вклеивать их в «Газонокопилку».

Также, каждый владелец «Газонокопилки» может принять участие в отдельных конкурсах: «Самый креативный рисунок», «Самый оригинальный отзыв»…

МАСТЕР-КЛАССЫ

Мастер-класс по 3D-моделированию

Необходима предварительная регистрация.

3D-моделирование представляет собой процесс использования программного обеспечения для создания математического представления трехмерного объекта или формы. Созданный объект называется 3D-моделью, и такие трехмерные модели используются в различных отраслях, начиная от кинопроизводства и заканчивая научной отраслью.

Мастер-классы проводятся каждые понедельник, среду и пятницу в 17.00.

Для участия в мастер-классе необходимо прийти со своим ноутбуком, на который необходимо скачать бесплатную версию программы 3Ds max (желательно 2018 года).

Молодежное пространство «Газон» приглашает посетить площадки партнеров проекта.

Мастер-класс по правополушарному рисованию

Проведут его специалисты студии «Краски». На мастер-класс требуется предварительная запись.

Когда группа набрана, запись закрывается.

Мастер-класс пройдет для двух групп по 10 человек.

Начало в 17.00 и 18.00

Мастер-класс по керамике

С 17.00 до 19.00 состоится очередной мастер-класс по керамике. Центр традиционной тульской керамики — приглашает туляков на свои увлекательные мастер-классы. Обещаем, Вы сможете хорошо провести время, узнать что-то новое, создать авторские вещи и найти единомышленников. Ждем всех-всех-всех!

На мастер-класс требуется предварительная запись.

Батут. Площадка работает с 15.00 до 21.00.

Площадка от ПФК «Арсенал». Каждый каждый может почувствовать себя Артемом Дзюбой, играя на малых воротах, а кому-то по душе придется большой дартс.

Приглашаем всех желающих с 14.00 до 20.00 по будням.

Площадка от ENGAGE VR — ТУЛА ТЦ «Ликерка лофт». Организация игр в XBOX, а также проведение турниров по играм на Sony Playstation — все это заинтересует любителей компьютерных игр и не только!

Также на «Газоне» работают фотозоны от компании Ингейт и Карт-Парка.

Площадки проекта работают в Тульском кремле по будням на протяжении всего лета. Вход свободный.

При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.