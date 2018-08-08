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Как тульский «Арсенал» готовится к матчу с «Ахматом»
Фото Алексея Пирязева.

Как тульский «Арсенал» готовится к матчу с «Ахматом»

Главный тренер оружейников Олег Кононов рассказал, на что настраивается команда.

8 августа тульский «Арсенал» провел открытую тренировку перед матчем с грозненским «Ахматом». Игра состоится уже в это воскресенье, 12 августа, на Центральном стадионе в Туле.
 
Главный тренер оружейников Олег Кононов рассказал журналистам, как команда готовится к предстоящему матчу.
 
 
– Мы провели две игры: одну сыграли вничью, другую проиграли. Конечно, нам нужны очки. Мы настраиваемся на то, чтобы дать серьезный бой «Ахмату» и добиться победы. 
 
Олег Георгиевич рассказал о трансфере Луки Джорджевича.
 
– Лука знает многих игроков «Арсенала», футболисты с энтузиазмом восприняли, что он приходит к нам. Лука также был очень заинтересован в трансфере. Если не было вариантов с его продажей  в другой клуб, то приоритетной командой были мы.
 
Несколько слов главный тренер рассказал еще об одном новичке «Арсенала» — Мохаммеде Кадири.
 
– Он тоже готовится к матчу с «Ахматом», посмотрим, в каком состоянии будет находиться. Кадири не тренировался около двух недель, сегодня он только пятый день работает в общей группе.
 
По словам Кононова, у клуба еще будут приобретения.
 
«Арсеналу» нужно усилить две позиции: инсайда и флангового нападающего.
– У нас получил травму Михаил Александров. Он пройдет обследование, после чего решится, на какой срок футболист вышел из строя.
 
Позицию защиты мы, в принципе, усилили. Например, Артем Сокол из «Спартака». Он молодой игрок, но уже достаточно поиграл в первой лиге. Очень уверенно себя показывает на тренировках, поэтому в любой момент может заменить любого флангового защитника. Также Альварес сейчас подходит к оптимальным кондициям, будет тренироваться в общей группе. Рассчитываем, что он уже скоро к нам присоединится.
 
Олег Кононов рассказал об отношениях с футболистами «Ахмата».
 
– Я многих игроков знаю, по-своему эта команда мне дорога, у меня прекрасные отношения как с игроками, так и с руководителями клуба.
 
Нам нужно дома при своих болельщиках показать хороший футбол и добиться нужного результата.
 
Ответил на вопросы представителей СМИ и любимец тульских болельщиков Лука Джорджевич.
 
 
– У меня были интересные варианты, но я выбрал «Арсенал», потому что я всех здесь хорошо знаю, а команда знает меня. Привыкать не нужно, могу сразу начинать работать.
 
Попробую забить больше голов, чем в прошлом году. Новый чемпионат, новая история, посмотрим, как будет. Но всё равно я готов на 100%.
 
Для Джорджевича снова не нашлось места в основе «Зенита». Но футболист отметил, что обиды на клуб у него нет.
 
– Честно говоря, я ожидал, что так будет. Не первый раз случилась такая история с «Зенитом». Обиды нет, хотелось играть постоянно, поэтому и приехал сюда.
 
Нападающий рассказал, что смотрел матч питерской команды с «Арсеналом» уже в статусе игрока тульского клуба.
 
– Мне хотелось, чтобы «Арсенал» увез очко из Питера, — признался игрок.
 
Смотрите большой фоторепортаж с тренировки канониров!
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Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 1
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 2
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 3
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 4
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 5
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 6
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 7
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 8
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 9
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 10
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 11
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 12
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 13
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 14
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 15
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 16
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 17
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 18
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 19
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 20
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 21
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 22
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 23
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 24
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 25
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 26
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 27
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 28
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 29
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 30
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 31
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 32
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 33
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 34
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 35
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 36
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 37
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 38
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 39
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 40
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 41
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 42
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 43
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 44
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 45
Тренировка "Арсенала" перед матчем с "Ахматом", Фото: 46
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