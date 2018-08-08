Как тульский «Арсенал» готовится к матчу с «Ахматом»

Фото Алексея Пирязева.

8 августа тульский «Арсенал» провел открытую тренировку перед матчем с грозненским «Ахматом». Игра состоится уже в это воскресенье, 12 августа, на Центральном стадионе в Туле.

Главный тренер оружейников Олег Кононов рассказал журналистам, как команда готовится к предстоящему матчу.

– Мы провели две игры: одну сыграли вничью, другую проиграли. Конечно, нам нужны очки. Мы настраиваемся на то, чтобы дать серьезный бой «Ахмату» и добиться победы.

– Лука знает многих игроков «Арсенала», футболисты с энтузиазмом восприняли, что он приходит к нам. Лука также был очень заинтересован в трансфере. Если не было вариантов с его продажей в другой клуб, то приоритетной командой были мы.

Несколько слов главный тренер рассказал еще об одном новичке «Арсенала» — Мохаммеде Кадири.

– Он тоже готовится к матчу с «Ахматом», посмотрим, в каком состоянии будет находиться. Кадири не тренировался около двух недель, сегодня он только пятый день работает в общей группе.

По словам Кононова, у клуба еще будут приобретения.

«Арсеналу» нужно усилить две позиции: инсайда и флангового нападающего.

– У нас получил травму Михаил Александров. Он пройдет обследование, после чего решится, на какой срок футболист вышел из строя.

Позицию защиты мы, в принципе, усилили. Например, Артем Сокол из «Спартака». Он молодой игрок, но уже достаточно поиграл в первой лиге. Очень уверенно себя показывает на тренировках, поэтому в любой момент может заменить любого флангового защитника. Также Альварес сейчас подходит к оптимальным кондициям, будет тренироваться в общей группе. Рассчитываем, что он уже скоро к нам присоединится.

Олег Кононов рассказал об отношениях с футболистами «Ахмата».

– Я многих игроков знаю, по-своему эта команда мне дорога, у меня прекрасные отношения как с игроками, так и с руководителями клуба.

Нам нужно дома при своих болельщиках показать хороший футбол и добиться нужного результата.

Ответил на вопросы представителей СМИ и любимец тульских болельщиков Лука Джорджевич.

– У меня были интересные варианты, но я выбрал «Арсенал», потому что я всех здесь хорошо знаю, а команда знает меня. Привыкать не нужно, могу сразу начинать работать.

Попробую забить больше голов, чем в прошлом году. Новый чемпионат, новая история, посмотрим, как будет. Но всё равно я готов на 100%.

Для Джорджевича снова не нашлось места в основе «Зенита». Но футболист отметил, что обиды на клуб у него нет.

– Честно говоря, я ожидал, что так будет. Не первый раз случилась такая история с «Зенитом». Обиды нет, хотелось играть постоянно, поэтому и приехал сюда.

Нападающий рассказал, что смотрел матч питерской команды с «Арсеналом» уже в статусе игрока тульского клуба.

– Мне хотелось, чтобы «Арсенал» увез очко из Питера, — признался игрок.

Смотрите большой фоторепортаж с тренировки канониров!