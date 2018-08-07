Очередная кадастровая оценка объектов недвижимости пройдет по новому порядку

7 августа министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев рассказал о подготовке к проведению в регионе новой государственной кадастровой оценки.

Михаил Пантелеев напомнил, что последний тур государственной кадастровой оценки прошел в Тульской области в 2016 году. В результате была определена кадастровая стоимость около 2,2 млн объектов недвижимости. Определение кадастровой стоимости производилось оценочными организациями по результатам государственного контракта.

Министр отметил, что независимые оценщики сами выбирали и обосновывали подходы и методы для получения результата, никакой единой методологии не существовало, что влияло на качество и справедливость такой оценки.

В процессе обработки полученных данных выявляются ошибки, которые приводят к некорректному определению кадастровой стоимости.

Действует механизм оспаривания оценки через суд или комиссию по рассмотрению споров, созданную в региональном управлении Росреестра.

Министерство дополнительно проводит мероприятия по проверке правильности расчета кадастровой стоимости. В результате самостоятельной проверки и по обращениям жителей области уточнены без судебного вмешательства и, по сути, без финансовых затрат заявителей результаты кадастровой оценки порядка 20 000 объектов недвижимости.

Согласно изменению в федеральном законодательстве очередную кадастровую оценку недвижимости будут проводить государственные учреждения. В нашем регионе эти функции будет осуществлять областное бюро технической инвентаризации (БТИ), подведомственное министерству.

«Положительные особенности новой системы оценки — наличие одного исполнителя, который действует на всех этапах проведения оценки, а также непрерывный процесс сбора и обработки данных, который начинается после проведения очередной оценки и продолжается до следующей оценки недвижимости», — сказал Михаил Пантелеев.

Руководитель ведомства также подчеркнул, что после того, как очередная государственная кадастровая оценка будет проведена по новым правилам, изменятся и правила обжалования и пересмотра кадастровой стоимости. Вопросы по исправлению ошибок будут стекаться к организации, которая проводила оценку — государственному бюджетному учреждению. Закон определяет ошибки, при выявлении которых кадастровая стоимость объекта может быть изменена бюджетным учреждением только в сторону понижения.

По предварительным данным, очередная государственная кадастровая оценка в регионе будет проведена в отношении более чем 2,3 млн объектов, включая земельные участки. Уже с начала года ведется активная работа по сбору и анализу информации о рыночной стоимости объектов недвижимости для недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости.

По словам Михаила Пантелеева, законодательством предусмотрена возможность активного участия заинтересованных лиц в процессе определения кадастровой стоимости. В частности, бюджетное учреждение обязано будет рассмотреть декларации об объектах правообладателей недвижимости.

Декларацию в областное БТИ можно подать следующими способами: