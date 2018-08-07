В тульском ЦПКиО появится полицейский велопатруль

Фото АиФ Красноярск.

Со следующей недели порядок в Белоусовском парке будут поддерживать четыре вида патруля: пеший, автомобильный, конный и велосипедный.

Как стало известно Myslo, полицейский велопатруль может появиться в ЦПКиО Тулы уже на следующей неделе. Численность «велосипедистов в погонах» пока точно не определена, но ежедневно по парку будут колесить не менее двух сотрудников патрульно-постовой службы.

Велосипеды для патрулей уже закуплены, они будут забрендированы, скорее всего, надписью «Полиция».

Новый вид патруля будет носить сезонный характер и проработает в парке, предположительно, до середины октября.

В настоящее время в Центральном парке им. Белоусова есть три вида полицейских патрулей: конные, автопатрули и пешие. Всего ежедневно аллеи парка охраняют не менее 10 сотрудников ППС.