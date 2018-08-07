Фото Алексея Пирязева.
Туляки сообщают о выбросе на Косогорском металлургическом заводе
В районе КМЗ наблюдается задымленность и неприятный запах.
Туляки сообщают о выбросе на Косогорском металлургическом заводе. По словам очевидцев, в районе КМЗ наблюдается задымленность, чувствуется неприятный запах и трудно дышать.
Как сообщил Myslo один из сотрудников завода, это всего лишь пар, «никаких выбросов нет».
Myslo запросил официальный комментарий от руководства КМЗ.
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