Фото Алексея Пирязева.

В районе КМЗ наблюдается задымленность и неприятный запах.

Туляки сообщают о выбросе на Косогорском металлургическом заводе. По словам очевидцев, в районе КМЗ наблюдается задымленность, чувствуется неприятный запах и трудно дышать.

Как сообщил Myslo один из сотрудников завода, это всего лишь пар, «никаких выбросов нет».

Myslo запросил официальный комментарий от руководства КМЗ.