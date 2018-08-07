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Туляки сообщают о выбросе на Косогорском металлургическом заводе
Фото Алексея Пирязева.

Туляки сообщают о выбросе на Косогорском металлургическом заводе

В районе КМЗ наблюдается задымленность и неприятный запах.

Туляки сообщают о выбросе на Косогорском металлургическом заводе. По словам очевидцев, в районе КМЗ наблюдается задымленность, чувствуется неприятный запах и трудно дышать.

Как сообщил Myslo один из сотрудников завода, это всего лишь пар, «никаких выбросов нет».

Myslo запросил официальный комментарий от руководства КМЗ.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:23 +2
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