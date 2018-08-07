Какие улицы Тулы обесточат 8 августа

Плановые отключения электроэнергии пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

ул. Кутузова, 108-в, 110, 110-а, 108,

ул. Зои Космодемьянской, 36,

пр-д Московский, 9,

ул. Кауля, 11 к. 2, 11 к. 1, 9 к. 3,

ул. Пролетарская, 30, 30-а, 32, 34,

ул. Степанова, 33, 34, 35,

ул. Бакунина, 1-а,

ул. Октябрьская, 87-а, 89, 83, 89-а,

ул. Нагорная, 1, 2, 4, 10, 5,

3-й Фестивальный пр-д, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,

4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8,

ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 2-24 (чётн.),

ул. Лобачевского, 2-62-а,

ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б, 62-а, 62-в,

ул. Поленова, 35,

п. Михалково: ул. Саратовская, 4, 6, 11,

ул. Косогорская, 57-а, 57-б, 53-а, 53-63 (нечётн.), 67-а, 67, 69, 20-46 (чётн.),

ул. Воронежская, 10, 2, 3,

ул. Косогорская, 1-51-а (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.),

ул. Российская, 2-12 (чётн.), 3, 7,

ул. Тверская, 43, 45, 47,

ул. Воронежская, 4, 11, 12,

ул. Михалковская, 46-54 (чётн.),

ул. Волкова, 4, 6, 6-а, 8,

ул. Чаплыгина, 3-а,

п. Горелки: пер. Охотный, 2, 5, 6, 7,

ул. Мирная, 1-8-а,

пер. Соснянский, 3-а, 13,

ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.),

пер. Поддубный, 8,

п. Бытовки,

Мясново: ул. Б. Кулига, 2-57,

ул. Чмутова, 10-14 (чётн.), 2, 4, 6,

ул. Ликбеза, 6,

12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,

16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),

17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),

18-й пр-д, 23-53,

23-й пр-д, 7,

24-й пр-д, 1-24,

25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.), 44,

28-й пр-д, 43, 56, 58,

ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),

ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35,

ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),

ул. Тесницкая, 3, 7, 9,

ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7,

1-й Тесницкий пр-д, 5,

2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,

ул. Малаховская, 24,

ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24,

21-й Горельский пр-д, 53,

ул. Мусоргского, 19-43 (нечётн.), 16-28 (чётн.),

ул. Нестерова, 90, 93,

ул. Краснодонцев, 86, 87,

ул. Карпинского, 72, 77,

ул. Декабристов, 1, 3, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),

ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121,

ул. Степанова, 144, 146, 150,

ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.),

пер. Кладбищенский, 1-5-а,

ул. Каракозова, 79,

п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-8,

ул. Дронова, 6-18,

п. Восточный, 3-65,

п. Северный: ул. Матросова, 2-30,

ул. Челюскинцев, 2-11,

ул. Лазо, 20,

ул. Центральная, 1-40,

ул. Набережная, 1-14,

ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 2-б.