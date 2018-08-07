Как тулякам получить копии архивных документов на землю

Гражданам и юридическим лицам для проведения сделок или урегулирования споров, связанных с недвижимостью, нередко требуются различные документы, на основании которых внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), но в распоряжении заинтересованного лица они отсутствуют.

В этом случае межевой и технический планы, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, копию свидетельства о праве собственности и другие документы можно запросить в Кадастровой палате. С января по июль специалисты палаты выдали 1868 архивных документов.

Получить копии архивных документов можно на основании запроса – специальная форма размещена на портале Росреестра. По одному запросу выдается только один документ.

Услуга оказывается в течение трех рабочих дней. Достаточно лично обратиться в МФЦ либо подать запрос в электронной форме на сайте Росреестра или направить его почтовым отправлением.

Копию документа можно получить как на бумаге, так и в электронном виде. Электронный документ заверяется цифровой подписью, и имеет такую же юридическую силу, что и бумажная копия. Кроме того, цифровой документ дешевле обычного.