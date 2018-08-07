Сотрудники тульского УГИБДД за три дня поймали 53 пьяных водителя

В ходе проведения профилактических мероприятий и текущей надзорной деятельности с 3 по 5 инспекторы тульского УГИБДД выявили 53 водителя, севших за руль «под градусом». Об этом сообщает отделение пропаганды БДД.

27 из них были привлечены к ответственности за пьяное вождение, а остальные отказались от прохождения медосвидетельствования. Кроме того, четверо задержанных ранее уже задерживались на дороге в нетрезвом виде.

По всем фактам были составлены административные материалы – задержанным грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Четырём водителям-рецидивистам грозит более серьёзное наказание – взыскание до 300 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы.