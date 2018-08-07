новости
новости
Регистрация
Сотрудники тульского УГИБДД за три дня поймали 53 пьяных водителя

Сотрудники тульского УГИБДД за три дня поймали 53 пьяных водителя

Четверо задержанных ранее уже садились за руль в нетрезвом состоянии.

В ходе проведения профилактических мероприятий и текущей надзорной деятельности с 3 по 5 инспекторы тульского УГИБДД выявили 53 водителя, севших за руль «под градусом». Об этом сообщает отделение пропаганды БДД.

27 из них были привлечены к ответственности за пьяное вождение, а остальные отказались от прохождения медосвидетельствования. Кроме того, четверо задержанных ранее уже задерживались на дороге в нетрезвом виде.

По всем фактам были составлены административные материалы – задержанным грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Четырём водителям-рецидивистам грозит более серьёзное наказание – взыскание до 300 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы.

 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:32 +2
Другие статьи по темам
Событие
рейд Нетрезвый водительпьяное вождениеУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы обесточат 8 августа
Какие улицы Тулы обесточат 8 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.