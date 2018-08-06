Жители Тульской области за полгода взяли 6633 ипотечных кредита

Это на 60% больше, чем в прошлом году. Объём займов превысил 12 млрд рублей.

За шесть месяцев текущего года в Тульской области выдано 6633 ипотечных жилищных кредита. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Эта цифра – на 60,9% больше, чем аналогичный показатель прошлого года.

Объём кредитов вырос на 73,1% и составил 12,3 млрд рублей. Средний срок ипотечного жилищного кредита в регионе составляет 16 лет, а совокупная задолженность по ипотеке в регионе – 49,8 млрд рублей.

Все кредиты выданы в национальной валюте, средневзвешенная процентная ставка на начало июля 2018 года составила 9,6% (год назад она была почти на два процента выше).