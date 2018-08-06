Тульская область готова к отопительному сезону на 63%

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В ходе оперативного совещания у главы региона министр строительства и ЖКХ области Элеонора Шевченко сообщила о подготовке к отопительному сезону. Средний процент готовности муниципальных образований – 63%. Наиболее подготовлены к зиме Щекинский, Арсеньевский, Тепло-Огаревский, Одоевский, Куркинский районы и поселок Новогуровский.

До конца года в регионе пройдут 262 экспертизы промышленной безопасности, а к 1 сентября все социальные объекты, многоквартирные дома и юридические лица должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Больше всего паспортов многоквартирных домов уже подготовлено в Тепло-Огаревском, Щекинском, Ясногорском, Каменском районах, в Новогуровском и в Ефремове.

Особое внимание уделено ремонту водопроводных сетей. Всего планируется заменить 96,5 км труб.

Начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко отметил, что управляющим компаниям переданы индивидуальные графики предоставления паспортов готовности. Поэтому приемка будет идти упорядоченно и в сроки, позволяющие в случае необходимости исправить выявленные нарушения. Проведено 273 проверки по подготовке жилищного фонда.

Алексей Дюмин отметил, что формальный подход к этому вопросу недопустим: управляющие компании должны максимально ответственно подойти к подготовке домов. Глава региона призвал руководителей муниципальных образований тщательно проводить проверки и отнестись к подготовке к зиме со всей ответственностью.