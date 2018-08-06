Фото из архива MySlo
Погода в Туле 7 августа: низкое давление, грозы и до +26 градусов
Синоптики обещают переменную облачность и низкое атмосферное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.
Ночью без осадков, днём небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 4 мм), местами гроза. Ветер западный, северо-западный, до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +13 до +18 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст. Метеочувствительным людям специалисты советуют воздержаться от поездок куда-либо – пониженный геомагнитный фон может спровоцировать головокружение и мигрени.
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