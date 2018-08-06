В Туле и Ленинском отключат воду

В Ленинском отключат холодную воду, а в Пролетарском округе Тулы – горячую.

Как сообщает «Тулагорводоканал», в поселке Ленинский 8 августа с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды. Это связано с проведением плановой промывки трубопровода.

Холодной воды не будет по адресам:

ул. Механизаторов, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26;

ул. Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 6;

частный сектор: ул. Механизаторов, ул. Заовражная, ул. Весенняя, ул. Солнечная.

Также, как сообщает «Тулатеплосеть», с 7 по 20 августа будет проводиться ремонт котельной по ул. Ю. Фучика.

На время работ горячей воды не будет по адресам:

ул. Вильямса;

ул. Майская;

ул. Бондаренко;

ул. Хворостухина;

ул. Фучика.

К слову, ранее представители администрации заявляли, что отключение 1 августа — последнее плановое отключение воды в этом году.