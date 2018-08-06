В Туле и Ленинском отключат воду
В Ленинском отключат холодную воду, а в Пролетарском округе Тулы – горячую.
Как сообщает «Тулагорводоканал», в поселке Ленинский 8 августа с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды. Это связано с проведением плановой промывки трубопровода.
Холодной воды не будет по адресам:
- ул. Механизаторов, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26;
- ул. Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 6;
- частный сектор: ул. Механизаторов, ул. Заовражная, ул. Весенняя, ул. Солнечная.
Также, как сообщает «Тулатеплосеть», с 7 по 20 августа будет проводиться ремонт котельной по ул. Ю. Фучика.
На время работ горячей воды не будет по адресам:
- ул. Вильямса;
- ул. Майская;
- ул. Бондаренко;
- ул. Хворостухина;
- ул. Фучика.
К слову, ранее представители администрации заявляли, что отключение 1 августа — последнее плановое отключение воды в этом году.
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