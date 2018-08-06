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В Туле и Ленинском отключат воду

В Туле и Ленинском отключат воду

В Ленинском отключат холодную воду, а в Пролетарском округе Тулы – горячую.

Как сообщает «Тулагорводоканал», в поселке Ленинский 8 августа с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды. Это связано с проведением плановой промывки трубопровода.

Холодной воды не будет по адресам:

  • ул. Механизаторов, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26;
  • ул. Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 6;
  • частный сектор: ул. Механизаторов, ул. Заовражная, ул. Весенняя, ул. Солнечная.

Также, как сообщает «Тулатеплосеть», с 7 по 20 августа будет проводиться ремонт котельной по ул. Ю. Фучика.

На время работ горячей воды не будет по адресам:

  • ул. Вильямса;
  • ул. Майская;
  • ул. Бондаренко;
  • ул. Хворостухина;
  • ул. Фучика.

К слову, ранее представители администрации заявляли, что отключение 1 августа — последнее плановое отключение воды в этом году.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 15:22 0
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Ленинский район

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