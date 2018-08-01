Ждать ли тулякам масштабных отключений холодной воды в этом году?

– Никаких неожиданных отключений не было: все работы плановые, жители были предупреждены, согласование с администрацией есть. В Туле, да и во всех областных районах, есть проблема износа коммунальных сетей. Нужно модернизировать оборудование, менять задвижки, опорную арматуру, в общем, проводить серьезную работу.