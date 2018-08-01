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Ждать ли тулякам масштабных отключений холодной воды в этом году?
Фото Дмитрия Дзюбина.

Ждать ли тулякам масштабных отключений холодной воды в этом году?

По словам специалистов, плановых отключений больше не будет. (Правда, это не значит, что не будет внеплановых).

Воду в Туле планово отключают уже несколько дней. Сегодня, 1 августа, сотрудники АО «Тулагорводоканал» рассказали, почему происходили отключения и когда вообще всё это кончится.
По словам специалистов, это связано с износом коммунальных сетей: можно смело говорить о 82-85% износа. Некоторые участки коммуникаций даже превысили срок эксплуатации в два раза. 
Начальник управления по городскому хозяйству администрации города Тулы Валерий Дорожкин заверил, что из восьми отключений это было последним, больше плановых отключений водоснабжения в 2018 году туляки могут не ждать.
 
Валерий Дорожкин

Валерий Дорожкин

– Никаких неожиданных отключений не было: все работы плановые, жители были предупреждены, согласование с администрацией есть. В Туле, да и во всех областных районах, есть проблема износа коммунальных сетей. Нужно модернизировать оборудование, менять задвижки, опорную арматуру, в общем, проводить серьезную работу.

Главный инженер АО «Тулагорводоканал» Тимофей Федотов:

Тимофей Федотов

Тимофей Федотов

– Сейчас мы восстанавливаем Медвенско-Осетровский водозабор, снабжающий в основном Пролетарский район. Главная часть работы — замена опорных арматур, мы меняем их к периоду отопительного и предотопительного сезона. Также занимаемся демонтажом узлов. К вечеру работы уже завершатся, к тулякам вернется вода.

 

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Плановое отключение воды: ремонтные работы, Фото: 1
Плановое отключение воды: ремонтные работы, Фото: 2
Плановое отключение воды: ремонтные работы, Фото: 3
Плановое отключение воды: ремонтные работы, Фото: 4
Плановое отключение воды: ремонтные работы, Фото: 5
Плановое отключение воды: ремонтные работы, Фото: 6
Плановое отключение воды: ремонтные работы, Фото: 7
Плановое отключение воды: ремонтные работы, Фото: 8
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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 16:20 0
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Пролетарский районМедвенско-Осетровский водозабор

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