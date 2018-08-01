Ждать ли тулякам масштабных отключений холодной воды в этом году?
По словам специалистов, плановых отключений больше не будет. (Правда, это не значит, что не будет внеплановых).
По словам специалистов, это связано с износом коммунальных сетей: можно смело говорить о 82-85% износа. Некоторые участки коммуникаций даже превысили срок эксплуатации в два раза.
Валерий Дорожкин
– Никаких неожиданных отключений не было: все работы плановые, жители были предупреждены, согласование с администрацией есть. В Туле, да и во всех областных районах, есть проблема износа коммунальных сетей. Нужно модернизировать оборудование, менять задвижки, опорную арматуру, в общем, проводить серьезную работу.
Главный инженер АО «Тулагорводоканал» Тимофей Федотов:
Тимофей Федотов
– Сейчас мы восстанавливаем Медвенско-Осетровский водозабор, снабжающий в основном Пролетарский район. Главная часть работы — замена опорных арматур, мы меняем их к периоду отопительного и предотопительного сезона. Также занимаемся демонтажом узлов. К вечеру работы уже завершатся, к тулякам вернется вода.