Арест Бутиной в США: по делу проверят Тульский патронный завод

Сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден направил в Минфин США просьбу проверить, связаны ли компании Kalashnikov USA и TulAmmo USA с людьми или организациями, находящимися под санкциями США. Об этом пишет «РБК».



По мнению сенатора, у этих двух компаний могут остаться связи с российским оборонно-промышленным комплексом, предприятия которого попали под санкции. Политик обращает внимание на арест в США Марии Бутиной, которая до переезда работала помощницей зампредседателя ЦБ Александра Торшина. Торшин, указывает сенатор, связан «через свою позицию в ЦБ» с «Калашниковым» и с Тульским патронным заводом.

Бутину, которую задержали в Вашингтоне 15 июля, обвинили в работе в качестве агента влияния России без соответствующей регистрации в США.

«Калашников» и Тульский патронный завод находятся под санкциями США и Евросоюза соответственно. В конце марта Bloomberg писал, что прокуроры в США начали расследовать деятельность Kalashnikov USA из-за направленных ею заявок на налоговые льготы.



TulAmmo USA — частная компания со штаб-квартирой в Техасе, которая занимается продажей в США продукции Тульского патронного завода.