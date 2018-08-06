новости
новости
Регистрация
Арест Бутиной в США: по делу проверят Тульский патронный завод

Арест Бутиной в США: по делу проверят Тульский патронный завод

Рассказываем подробнее.

Сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден направил в Минфин США просьбу проверить, связаны ли компании Kalashnikov USA и TulAmmo USA с людьми или организациями, находящимися под санкциями США. Об этом пишет «РБК».

По мнению сенатора, у этих двух компаний могут остаться связи с российским оборонно-промышленным комплексом, предприятия которого попали под санкции. Политик обращает внимание на арест в США Марии Бутиной, которая до переезда работала помощницей зампредседателя ЦБ Александра Торшина. Торшин, указывает сенатор, связан «через свою позицию в ЦБ» с «Калашниковым» и с Тульским патронным заводом.

Бутину, которую задержали в Вашингтоне 15 июля, обвинили в работе в качестве агента влияния России без соответствующей регистрации в США.

 

«Калашников» и Тульский патронный завод находятся под санкциями США и Евросоюза соответственно. В конце марта Bloomberg писал, что прокуроры в США начали расследовать деятельность Kalashnikov USA из-за направленных ею заявок на налоговые льготы.

TulAmmo USA — частная компания со штаб-квартирой в Техасе, которая занимается продажей в США продукции Тульского патронного завода.

сегодня, в 13:48 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тульский патронный заводсанкции

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Половина тульских школ и детсадов прошли приемку
Половина тульских школ и детсадов прошли приемку
Ирина Комнова выиграла серебро чемпионата Европы
Ирина Комнова выиграла серебро чемпионата Европы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.