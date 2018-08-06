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Какие улицы Тулы останутся без электричества 7 августа

Какие улицы Тулы останутся без электричества 7 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • п. Горелки: ул. Мирная, 2-28 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • пер. Поддубный, 1-8,
  • пер. Соснянский, 1-13,
  • Московское ш., 15-а, 19-а,
  • 13-й Горельский пр-д, 19, 25,
  • ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-27 (нечётн.),
  • пер. Охотный, 2, 5, 6, 7,
  • ул. Марата, 26, 26-в,
  • пр-д Московский, 1-11,
  • ул. Зои Космодемьянской, 26-40 (чётн.),
  • ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,
  • ул. Кутузова, 108, 108-в, 110, 110-а, 112,
  • ул. Волкова, 13-а, 13-б,
  • ул. Кауля, 11, 11 к. 1, 9,
  • ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а, 14-а, 10-б, 12, 14,
  • ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
  • ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
  • ул. Немцова, 10,
  • ул. Каракозова, 65, 66,
  • п. Михалково: ул. Косогорская, 1-51-а (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.),
  • п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-8,
  • ул. Дронова, 6-18,
  • п. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
  • пер. Танковый, 15-22,
  • пер. Броневой, 13-22,
  • ул. Болдина, 113-141 (нечётн.), 116,
  • ул. Оружейная, 24.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:52 +1
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